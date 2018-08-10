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| | В центре Архангельска застрелили медведя, спасая мужчину

В центре Архангельска застрелили медведя, спасая мужчину

Сегодня, 15:07

В Архангельске Полицейский был вынужден применить оружие, для убийства медведя, чтобы спасти жизнь прохожему.

Ночью 10 августа в полицию поступило сообщение о бродящем по улицам города небольшом медведе. Как ни странно, но приехав на место, правоохранители обнаружили, что сообщение оказалось правдивым. Некоторые очевидцы, несмотря на страх, издалека снимали зверя на свои гаджеты.

Сотрудники ГИБДД следовали за медведем от ТЦ на улице Гайдара до набережной, оповещая людей по громкоговорителю, чтоб те не приближались к зверю, не спровоцировав его на агрессию. Правоохранители планировали дождаться приезда зоохранных служб, чтоб те использовали транквилизатор и доставили зверя подальше от города, в среду обитания. Однако этого сделать не удалось.

22-летний молодой человек попытался снять медведя на свой телефон, и приблизился к зверю слишком близко. Медведь набросился на парня. Правоохранители открыли огонь в воздух, в попытках отогнать зверя, но это не помогло, и не оставалось другого решения, кроме как совершить несколько прицельных выстрелов в медведя.

Парня отвезли в больницу с многочисленными рваными ранами. В нынешний момент он находится в стабильном состоянии.


Святослав
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