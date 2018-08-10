Дождём смыло пешеходный мост в городе Кировград

В Свердловской области, городе Кировград, ночью 10 августа из-за сильных дождей в реку Южная Шуралка обрушился пешеходный мост.

Причиной этому стали сильные дожди, что повлияло на уровень воды в реке, который сильно поднялся и затопил мост. Мост соединял две улицы, его длинна составляла около восьми метров. Службы МЧС уже начали работу по восстановлению моста.

Прокуратура начала проверку того в каком состоянии был этот мост. Дорожное движение в этом секторе остановлено в связи с ремонтными работами. Похожее событие произошло ранее на Ярославском шоссе. Там водитель самосвала снёс опорную балку, что держала подвесной переход над автомобильным мостом.