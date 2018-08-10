В Китае 14 человек подхватили кожную форму сибирской язвы

Состояние пациентов оценили как стабильное. Один из них уже выписан домой.

В провинции Хэйлунцзян (Китай), которая находится на границе с РФ, 14 человек оказались жертвами кожной формы сибирской язвы. Десять заболевших в данный момент располагаются в клиниках Харбина, двое в Цзямусы и один в Цэнси. Медики считают, что вспышка болезни спровоцирована плохой погодой.

Кожную форму сибирской язвы чаще всего переносит крупный рогатый скот воздушно-капельным путем. Человек может подхватит недуг, употребив в пищу мясо больного животного.

Ранее несколько туристов из Приангарья заразились лихорадкой Денге. Неосторожные отдыхающие могут подхватить заболевание во Вьетнаме, Таиланде и Индии. Туризм в Монголии угрожает заболеть чумой. Врачи рекомендуют лететь на иностранные курорты, имея при себе репелленты, антискептики и лекарства для обеззараживания воды.

Никита Готский