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| | В Астрахани прокуратура закрыла детсад, в котором связывали детей

В Астрахани прокуратура закрыла детсад, в котором связывали детей

Сегодня, 13:49

В Астрахани суд остановил работу детского сада, в котором детей связывали пелёнками во время сна, а также были обнаружены другие нарушения требований безопасности.

Всё началось с того, что мама одной из девочек, ходившей в детсад, заметила, что девочка делает это с большой неохотой, часто закатывая истерики перед входом. По началу женщина просто думала, что ребёнок ещё не привык, но потом её подруга, которая была знакома с одной из воспитательниц, отправила молодой матери фото, на котором видно, что дети во время тихого часа лежат связанные по рукам и ногам.

Представитель детсада заявил – «это же не я их связывал», и дал понять, что об этих действиях был не в курсе. Нянечка оправдывалась тем, что проснувшись дети могли легко самостоятельно выпутаться, а связывала она их чтобы они не упали, потому что ей одной сложно следить сразу за большим количеством малышей, а в случае падения и получения травм отвечать за это придётся ей.

Женщина написала заявление в прокуратуру. После проверок были выявлены множественные нарушения противопожарных и санитарных норм. Против учреждения и ответственных лиц возбуждено уголовное дело.


Святослав
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