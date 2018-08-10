В ДНР из-за отключения электричества в шахте погибли два шахтера

Двое шахтеров из Донецкой области погибли в шахте из-за отключения электричества.

Виною всему стал компрессор, который перестал работать и подавать воздух в шахту. Трагедия произошла в городе Снежное в шахте №37 где мужчины добывали уголь на глубине 30 м. В результате погибли два человека.

Спасатели из Тореза подняли из шахты тела погибших людей и передали их в правоохранительные органы Донецкой области. Такой случай уже далеко не первый, в прошлом году шахтер также получил смертельное ранение во время работы в шахте, результатом стала смерть.