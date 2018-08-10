«Бабушки ликуют»: В Краснодаре сломали платную колонку для воды

Колонка была установлена 6 августа в Пашковском микрорайоне возле старой и бесплатной.

Кто именно сломал устройство, в настоящее время не выяснено. Жители Краснодара стали шутить, что кто-то очень перестарался, пытаясь приложить к колонке кредитную карту. В таком состоянии устройство не может выполнять свои функции по поставке платной питьевой воды. Стоит отметить, что сразу после установки колонки люди начали возмущаться её наличием.

Жители города удивились, для чего нужно ещё платить и за питьевую воду, так как «не Африка», и если с чем-то есть проблемы, то точно не с тем, как утолить жажду. Некоторые люди также указывали на неудобство пользования «чудом техники» со стороны пожилых людей. Именно поэтому после того, как устройство сломали, отдельных жителей Краснодара это даже обрадовало, и они отметили, что стоит задуматься об удалении и некоторых других платных автоматов. Однако лучше без вандализма, а указом действующей власти.

«Бабушки ликуют», - стали писать местные горожане.

Ирина Летинская