В Бишкенте взорвали автомобиль бизнесмена

Происшествие случилось в киргизской столице. Представители спецслужб сообщили, что неизвестные преступники устроили сильный взрыв под авто.

Сигнал в полицию поступил от жителей дома в центре Бишкента. Был сильный взрыв, который сильно напугал местных жителей. На место быстро прибыли пожарные и сапёры. Жертвой стал автомобиль местного бизнесмена – Lexus 570. По всей видимости, инцидент был акцией запугивания. По делу начато расследование по статье покушение на убийство. На данный момент неизвестно у кого был мотив на совершение данного поступка.

Сообщается, что в медицинское учреждение доставлен мужчина с многочисленными ранениями осколками кистей рук и бёдер. Его состояние на данный момент расценивается как удовлетворительное.

Святослав