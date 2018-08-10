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В Подмосковье умерла отравившаяся бабушкиными таблетками трехлетняя девочка

Сегодня, 13:20

Инцидент произошел на даче в Солнечногородском районе Московской области 9 августа. Трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик отравились бабушкиными таблетками.

Информацию о случившемся распространяет пресс-служба МВД Подмосковья. Трехлетняя девочка умерла, а мальчик находится в сложнейшем состоянии в реанимации. Врачи отказываются прогнозировать его будущее. Дети отдыхали на даче с матерью, бабушкой и двумя несовершеннолетними сестрами. Мальчик и девочка проникли в сумку, когда взрослые вышли из помещения. Там они нашли таблетки бабушки и выпили их. Через время им стало очень плохо. Детей обнаружили на полу в бессознательном состоянии.

Врачи оперативно приехали по указанному адресу, но это не помогло спасти малышку. Жизнь мальчика сейчас находится в руках медиков. Полицейские провели проверку и выяснили, семья, в которой произошла трагедия, является благополучной. На данный момент судмедэксперты осматривают тело погибшей.


Домбровский Сергей
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