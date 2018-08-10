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| | В Сети показали видео «работы» пьяных и обкуренных российских врачей и медсестёр

В Сети показали видео «работы» пьяных и обкуренных российских врачей и медсестёр

Сегодня, 12:45

В соцсетях ролик вызвал бурные обсуждения.

В Сети появилось видео, на котором запечатлена «работа» обкуренных и пьяных медсестёр, и врачей в российских поликлиниках. Автор ролика сделал подборку из видеоматериалов, сделанных пациентами в различных клиниках России. Зрелище получилось не для слабонервных, так как на приёме в детском отделении сидела женщина-врач, которая не могла связать и два слова от изрядного количества выпитого алкоголя. Другой «звездой» хит-парада безответственности стала обкуренная медсестра, которая попросту валялась по полу из-за состояния и заявляла удивлённым пациентам, что они могут снимать её на видео, проявляя своё безразличие.

Пользователи в соцсетях стали оставлять гневные комментарии, отзываясь о работе таких «профессионалов», из-за которых медицина в России находится на столь низком уровне. Такой же шквал критики был направлен на онколога, находившегося на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Раздосадованный пациент упрекал медработника в опьянении, однако, врачу было всё равно на подобные заявления, которые он выслушивал, заполняя больничные карты.


Александр Вест
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