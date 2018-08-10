В Старой Руссе патологоанатома и его помощницу осудили за дорогой «туалет трупа»

Медиков осудили за превышение служебных обязанностей, за что теперь они обязаны выплатить денежный штраф.

Суд Старой Руссы установил, что в 2015-2016 годах патологоанатом местной больницы и его лаборантка самостоятельно утверждали цену за услугу «туалет трупа». В результате незаконной деятельности врачи нанесли 180 000 рублей ущерба 44 пострадавшим.

В зависимости от платежеспособности людей они брали с родных покойника 2500-5000 рублей за подготовку тела к похоронам, реальная же стоимость составляет 740 рублей. В сговоре с «эскулапами» состояли сотрудники старорусских ритуальных салонов.

Патологоанатом частично признал свою вину, его помощница не признала. Медик оштрафован на 70 000 рублей, а также снят со своей должности, которую он не сможет занимать на протяжении ближайших двух лет, экс-лаборант выплатит 20 тысяч рублей. Приговор суда в силу не вступил, его можно обжаловать.

Ранее в Вологде осудили стоматолога, который удалил ребенку два коренных зуба вместо молочных. В итоге маленькая девочка лишилась возможности нормально принимать пищу. Суд назначил медику 300 часов общественных работ за профессиональную ошибку.

Никита Готский