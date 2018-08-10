На Кипре умерла туристка из России

Трагический инцидент произошел в Пафосе, 44-летняя женщина скончалась во сне.

О смерти российской туристки сообщила ее 19-летняя дочь. На теле отдыхающей признаков насильственной смерти нет, поэтому сотрудники правоохранительных органов Кипра исключают, что женщину могли убить. В посольстве РФ на острове данную ситуацию пока не прокомментировали, следователи выясняют причины смерти гражданки России, для этого проведено вскрытие, полиция намерена вскоре открыть уголовное дело.

Ранее сообщалось, что турецкие власти ожидают около пяти миллионов туристов по результатам нынешнего года. Страна ждет огромное число гостей, желающих отдохнуть на ее курортах. На сегодня точно известно, что за стартовые шесть месяцев в Турции отдохнули 2,4 миллиона гостей из РФ.

Никита Готский