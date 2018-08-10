Итальянский муравей попытался ограбить ювелирный магазин

Забавное происшествие случилось в Италии в одном из ювелирных магазинов. Милый и невинный на вид муравей пытался украсть довольно крупный бриллиант.
Происходящее было запечатлено на видео, менее чем за трое суток оно набрало более шестисот тысяч просмотров. Пользователей позабавило это видео, в комментариях шутили, что он просто хотел сделать своей королеве шикарный подарок. Кто-то шутил, что именно так человек-муравей себе зарабатывает на жизнь.
Муравьи славятся тем, что могут поднимать и передвигать тяжести в десятки раз больше чем масса собственного тела. Поэтому героя не затруднило без труда протащить блестящий камушек, в несколько раз больше него самого.
Сотрудник магазина, поймавший муравья, очень рад тому, что насекомое не успело скрыться со своей добычей. Было бы сложно объяснить боссу, что драгоценный камень стащил муравей.