Итальянский муравей попытался ограбить ювелирный магазин

Забавное происшествие случилось в Италии в одном из ювелирных магазинов. Милый и невинный на вид муравей пытался украсть довольно крупный бриллиант.

Происходящее было запечатлено на видео, менее чем за трое суток оно набрало более шестисот тысяч просмотров. Пользователей позабавило это видео, в комментариях шутили, что он просто хотел сделать своей королеве шикарный подарок. Кто-то шутил, что именно так человек-муравей себе зарабатывает на жизнь.

Муравьи славятся тем, что могут поднимать и передвигать тяжести в десятки раз больше чем масса собственного тела. Поэтому героя не затруднило без труда протащить блестящий камушек, в несколько раз больше него самого.

Сотрудник магазина, поймавший муравья, очень рад тому, что насекомое не успело скрыться со своей добычей. Было бы сложно объяснить боссу, что драгоценный камень стащил муравей.

Святослав