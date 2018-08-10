В Карелии горит старинная деревянная Успенская церковь

Свидетели публикуют в Сети снимки с места происшествия, пожар пытаются ликвидировать ряд бригад МЧС.

В Кондопоге (Карелия) горит Церковь успения пресвятой Богородицы, считающаяся объектом культурного наследия. О площади воспламенения и вероятных потерпевших пока никаких данных нет. Пожарные считают невозможным потушить пламя, возникшее на крыльце и быстро перекинувшееся на купол. На месте инцидента находится глава регионального МЧС Сергей Шугаев.

Сотрудники полиции Карелии занимаются выяснением обстоятельств пожара и проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Стражи правопорядка устанавливают очевидцев происшествия.

Успенская церковь сооружена во время правления императрицы Екатерины II в 1774 году на закате деревянного северного зодчества. Она построена в знак уважения и памяти погибших граждан Российской империи в период Кижского восстания в 1769-1771 годов.

Никита Готский