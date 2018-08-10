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| | В Китае мужчина чуть не умер из-за любви к девушке

В Китае мужчина чуть не умер из-за любви к девушке

Сегодня, 23:30

В Китае мужчина проглотил 87 гвоздей и 7 канцелярских кнопок из-за любви к девушке, после чего мужчина из отеля позвонил в скорую помощь.

 Медикам он сказал, что у него болит живот, а перед эти он съел порцию пирожков. В больнице с помощью рентгеновских снимков было обнаружено, что в желудке и кишечнике пострадавшего собралось множество инородных тел. Врачи позвонили родственникам мужчины, чтобы те дали согласия на операцию. Перед началом операции пациент отдал письмо медсестре, чтобы та передала его девушке больного. Операция шла четыре часа, было извлечено 87 гвоздей и 7 канцелярских кнопок.

Медики удивлены тем, как человек мог проглотить так много гвоздей и кнопок, с таким они сталкиваются впервые. После операции пациент чувствует себя лучше. Подобный случай случился в России, Краснодарский край. Там девочка проглотила батарейку и умерла в течении суток из-за неправильного диагноза, что поставили врачи.


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