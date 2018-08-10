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| | Отец с 4-летним сыном наткнулись на прыгающую бомбу на пляже в Кенте

Отец с 4-летним сыном наткнулись на прыгающую бомбу на пляже в Кенте

Сегодня, 11:16

Такие снаряды использовались для уничтожения плотин.

На одном из пляжей британского графства Кент отец с 4-летним сыном направлялись на ловлю крабов, когда они случайно наткнулись на прыгающую бомбу. Данный снаряд был сброшен с бомбардировщика Королевских военно-воздушных сил во время операции Chastise более 75 лет назад. Прыгающую бомбу изобрёл инженер Барнс Уоллес специально для уничтожения плотин. Отец мальчика, 36-летний Джеймс Крауч, не сразу понял, что перед ними находилась настоящая бомба. По словам Крауча, он осознал, что нечто механическое провело под водой долгие годы, так как на корпусе странной конструкции виднелись разнообразные наросты моллюсков и кораллов.

Однако, узнав о настоящем характере своей находки, Джеймс Крауч нисколько не смутился, заявив, что был лишь рад найти столь ценный исторический артефакт во время обычной рыбалки. Заметим, найденный снаряд оказался неопасен, так как перед выполнением операции Chastise было сброшено множество таких бомб, наполненных бетоном вместо взрывчатых веществ. Британцу посчастливилось наткнуться именно на тестовый образец.


Александр Вест
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