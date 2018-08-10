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| | В Японии без вести пропал спасательные вертолет

В Японии без вести пропал спасательные вертолет

Сегодня, 10:31

В организации Kyodo сообщили, что на борту лайнера было 9 работников спасательной службы. Инцидент произошел около вулкана под названием Кусацу-Сиранэ.

 

В Японии полным ходом идут поиски спасательного лайнера. Происшествие зафиксировано в пятницу, 10 августа, неподалеку от недавно извергающегося вулкана Кусацу-Сиранэ, что расположен в префектуре Гумма. В ведомстве отметили, что сотрудникам винтокрылой машины дали задание - с воздуха провести анализ горной местности между префектурами (между Гумма и Нагано).

Осенью прошлого года в Гумма потерпел крушение грузовой лайнер AS 332. В ходе происшествия погибло 4 человека.
Также в феврале этого года около учебного заведения в префектуре Сага разбился и загорелся японский военный вертолет.


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