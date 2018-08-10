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| | Останки доисторической мега-акулы нашли на пляже в Австралии

Останки доисторической мега-акулы нашли на пляже в Австралии

Сегодня, 09:14

Длина доисторического хищника составляла более 16 метров.

Филипп Маллали, занимающийся палеонтологией на любительском уровне, нашёл на пляже в Австралии останки доисторической мега-акулы. Специалист наткнулся на зубы доисторического хищника в Ян-Джуке. По словам Маллали, часть зуба акулы-гиганта он обнаружил в валуне, сразу осознав, что перед них ценная находка, которой стоит поделиться с общественностью. После анализа найденного артефакта, учёные предположили, что хищная рыба, которой принадлежал резец, могла быть в два раза больше белой акулы, чей предельный размер может превышать восемь метров.

Изучение находки помогло определить, что останки принадлежали большой узкозубой акуле, а размер зуба превышает семь сантиметров. По оценкам экспертов, хищник обитал в водах современной Австралии примерно 25 миллионов лет назад, питаясь китами и пингвинами. Останки данного хищника в Австралии были найдены впервые, а во всё мире подобную находку обнаруживали лишь два раза, не считая случай Маллали.


Александр Вест
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