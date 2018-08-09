В Сети показали, как голая девушка расплатилась на АЗС «Газпром»

Из ряда вон выходящий случай произошел на Ростовском шоссе под Краснодаром. Голая девушка без стеснительности вошла в магазин АЗС «Газпром» и расплатилась с сохранившим спокойствие продавцом.

Обнаженная дама приехала на заправку обнаженной на иномарке Mercedes вместе со своим немолодым приятелем. Женщина попросила напиток, расплатилась с сотрудником АЗС «Газпром» и уверенной походкой пошла к автомобилю. Ее товарищ снимал процесс на камеру. Видео с голой покупательницей попало в Сеть. Пользователи высказали свое мнение о поведении девушки.

Большинство юзеров склоняются к версии, что красотка проиграла пари. Ее заставили раздеться и заплатить за приобретенный товар голой. Один из пользователей в комментариях заявил, будто приятель молодой леди предложил ей солидную сумму денег за подобный стриптиз. Почему на самом деле красотка решила скупиться без одежды остается невыясненным.

Домбровский Сергей