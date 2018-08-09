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| | В Сети показали, как голая девушка расплатилась на АЗС «Газпром»

В Сети показали, как голая девушка расплатилась на АЗС «Газпром»

Вчера, 22:13

Из ряда вон выходящий случай произошел на Ростовском шоссе под Краснодаром. Голая девушка без стеснительности вошла в магазин АЗС «Газпром» и расплатилась с сохранившим спокойствие продавцом.

 

Обнаженная дама приехала на заправку обнаженной на иномарке Mercedes вместе со своим немолодым приятелем. Женщина попросила напиток, расплатилась с сотрудником АЗС «Газпром» и уверенной походкой пошла к автомобилю. Ее товарищ снимал процесс на камеру. Видео с голой покупательницей попало в Сеть. Пользователи высказали свое мнение о поведении девушки.

Большинство юзеров склоняются к версии, что красотка проиграла пари. Ее заставили раздеться и заплатить за приобретенный товар голой. Один из пользователей в комментариях заявил, будто приятель молодой леди предложил ей солидную сумму денег за подобный стриптиз. Почему на самом деле красотка решила скупиться без одежды остается невыясненным.


Домбровский Сергей
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