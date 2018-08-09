В аэропорту Турции столкнулись два лайнера

Инцидент случился в Стамбуле в воздушной гавани имени Ататюрка. Информации о получивших травмы нет.

В аэропорту Турции во время разворота столкнулись два пассажирских лайнера. Боинг компании Royail Air Maroc зацепил крылом хвостовую часть боинга, который принадлежит компании Turkish Airlines. Марокканский лайнер ехал вдоль терминала, а турецкий стоял, ожидая прибытия путешественников. Оба транспорта получили повреждения, сейчас их должны осматривать эксперты. Отметим, что марокканский самолет должен был отправится в Касабланку, в турецкий в Афины. Информации о получивших ранения среди пассажиров и экипажа нет. Все кто собирался лететь в Афины, были отправлены в пункт назначения другим самолетом.

Напоминаем, что аналогичное происшествие произошло в том же аэропорту только в апреле. Также данное происшествие было зафиксировано камерами. Самолет южнокорейской компании задел крылом турецкий лайнер. Хвост пострадавшего транспорта почти оторвался.

Анна Котова