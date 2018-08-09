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| | Мужчина возрастом 56 лет скончался в Сегежской больнице от пореза ноги

Мужчина возрастом 56 лет скончался в Сегежской больнице от пореза ноги

Сегодня, 15:56

Случай произошел когда 56-летний житель с другом косили траву и кусты около дороги. Приятель сразу же оказал медицинскую помощь, перевязал ногу и вызвал скорую. Врачи утверждают, что рана была не смертельной.

Операция прошла успешно и было сделано все возможное для спасения гражданина. Спустя некоторое время пациент умер. Вскоре скрытие показало, что мужчина умер от внутреннего кровотечения. После похорон умершего выяснилось, что это друг, с которым они вместе косили траву, нанёс ему эту травму. По словам дочери умершего Анастасии, во всем виноваты медики, которые оставили больного без присмотра после операции. Погибший работал в местной колонии, хотя и был на пенсии. С семьи у мужчины были две дочери внучка и внук.

Также причиной смерти может быть молодой хирург, который не смог правильно зашить порез. Более опытный врач на тот момент находился в отпуске. Родственники погибшего подали заявление в Следственный комитет для расследования этого дела.


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