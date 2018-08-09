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| | Американский военный самолёт C-5 Galaxy совершил аварийную посадку

Американский военный самолёт C-5 Galaxy совершил аварийную посадку

Сегодня, 14:18

Американский транспортный самолёт C-5 Galaxy вынужден был совершить аварийную посадку в Сан-Антонио. При посадке у самолёта из-за неисправности не выдвинулась передняя часть шасси. Лётчики посадили самолёт весом в 370 тонн без него. Никто из людей, пребывавших на борту, не пострадал. В итоге жесткой посадки самолёт получил незначительные повреждения.


Инженеры осуществили проверку и выяснилось, что в поломке шасси виноват узел шарового винта на стойке. После этого на всех самолётах данного типа был заменён ломающийся элемент.

Такие ЧП это уже не редкость. В 2017 году на базе США в Испании, C-5 Galaxy также приземлялся на нос из-за отказа переднего шасси. Lockheed C-5 Galaxy – является вторым по величине в мире. Вмещает в себя 270 солдат или 118 тонн груза. Длиной в 75 метров и размахом крыл 67,88 м.


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