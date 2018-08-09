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| | Упавшее в Ростове дерево едва не лишило детей жизни

Упавшее в Ростове дерево едва не лишило детей жизни

Сегодня, 13:42

В соцсетях активно обсуждают произошедший инцидент.

В ряде российских информационных порталов появились данные о том, что в Ростове-на-Дону упавшее дерево масштабных размеров едва не лишило детей жизни. Опасность для юных ростовчан заключалась в том, что тополь упал прямо на детскую площадку, расположенную по проспекту Нагибина, которая пользовалась завидной популярностью у детей. Упавшее дерево сломало некоторые конструкции, накрыв своей кроной большую часть площадки. На опубликованных снимках заметно, что дерево буквально не выдержало своего собственного веса, так как из земли торчали переломленные корни.

Многие ростовчане были шокированы данным происшествием, которое состоялось утром девятого августа, так как все внешние признаки указывали на то, что тополь был абсолютно здоровым. Заметим, при падении дерево также повредило несколько припаркованных автомобилей и образовала провал в дороге, так как корни вывернули «наизнанку» тротуарную плитку.


Александр Вест
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 Более всего пострадала Skoda Rapid, однако никто из людей не пострадал.

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