В черном плаще, маске и с рогами: Жителей Челнов шокировал мужчина с бензопилой в центре города

Странный мужчина направлялся от здания городской администрации в сторону отдела города.

Жителей Челнов шокировал человек с бензопилой, разгуливавший в центре города. Помимо всего прочего на нем была также маска с рогами и черный плащ, которые лишь усиливали и без того жуткий образ.

Внешне на человека в состоянии алкогольного опьянения он похож не был и решительно направлялся в сторону 43 комплекса, расположенного на проспекте Хасана Туфана. Очевидец снял его на видео и разместил ролик в местном публичном сообществе «ВКонтакте».

Подписчики паблика предположили также, что столь необычный прохожий наверняка проиграл спор или участвует в каком-то жутковатом квесте.

Многие его действия не одобрили, некоторые девушки заявили, что сразу вспомнили про знаменитый фильм «Техасская резня бензопилой» и про его главного злодея, который также использовал в качестве орудия расправы над жертвами бензопилу.

Николай Офицеров