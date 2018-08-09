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| | В Якутске реализуют плана «Перехват» из-за видео с ребенком в багажнике

В Якутске реализуют плана «Перехват» из-за видео с ребенком в багажнике

Сегодня, 13:42

Сотрудники правоохранительных органов Якутска отреагировали на обескураживающее видео, появившееся в социальных сетях.

 

В столице Республики Саха начали реализацию плана «Перехват». В Сети появилось видео, снятое камерами на АЗС «Туймаада». Устройства наблюдения зафиксировали в багажнике иномарки Toyota Passo ребенка. Водитель компактного хетчбэка заехал на АЗС заправить авто. Сотрудники станции говорят, что мужчине, управлявшим иномаркой с ребенком в багажнике, на вид можно дать 40 лет. Он был одет в красную футболку и темные шорты. Этот человек не вызывал подозрений, пока работники АЗС не просмотрели видео.

Полицейские ищут водителя Toyota Passo среднего возраста. Его видели на АЗС на четвертом километре Вилюйского тракта в половине четвертого вечера. Фотография ребенка в багажнике машины быстро разошлась по популярным социальным сетям. В связи с этим правоохранители объявили план «Перехват». Проводится проверка, больше информации об этом инциденте нет.


Домбровский Сергей
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