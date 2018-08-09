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| | Медики оценили состояние родившей на борту самолета под Ростовом женщины

Медики оценили состояние родившей на борту самолета под Ростовом женщины

Сегодня, 11:38

По их словам, и ребенок, и сама роженица находятся в стабильном состоянии. Информацией об этом, ссылаясь на представителя минздрава Ростовской области, поделились журналисты.

 

Пресса связалась с медиками, дабы узнать, как те оценивают состояние родившей на борту самолета под донской столицей женщины. Как известно, воздушное судно следовало сообщением Симферополь – Санкт-Петербург.

«Женщина и ребенок были доставлены непосредственно из аэропорта в роддом города Новочеркасска. Мы оцениваем их состояние как стабильное», - заявил представитель пресс-службы Минздрава.

Он также добавил, что с пациентами проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Ранее появилась информация относительно того, что самолет, который выполнял рейс по маршруту Симферополь – Санкт-Петербург, в районе 13:50 вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, потому как у одной из пассажирок на борту внезапно начались схватки. В результате женщина родила мальчика.

В авиакомпании также дали комментарий по этому поводу и рассказали, что на борту самолета среди пассажиров, к счастью, оказались врачи, которые согласились оказать помощь экипажу и принять у женщины роды.


Николай Офицеров
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