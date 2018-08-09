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| | Покусавший росгвардейца житель Ульяновска получил два года колонии

Покусавший росгвардейца житель Ульяновска получил два года колонии

Сегодня, 11:18

Пьяный дебош обернулся для мужчины тюремным заключением.

Покусавший росгвардейца житель Ульяновска, согласно судейскому решению, получил за свои противоправные действия два года колонии. В суде рассматривалось дело, в котором гражданин нанёс физические повреждения сотруднику Росгвардии, устроив пьяную потасовку. Сам инцидент состоялся ещё в конце апреля нынешнего года. После распития изрядного количества спиртного злоумышленник решил навестить свою супругу, содержавшуюся на тот момент в перинатальном центре, расположенном на проспекте Суворова. Попав в медицинские учреждение, мужчина устроил там дебош, из-за чего медики были вынуждены вызвать правоохранителей.

После прибытия сотрудников Росгвардии пьяный гражданин нанёс удар по лицу росгвардейца, после чего укусил его за бедро, повалив на землю. Из-за применения насилия против представителей власти два следующие года своей жизни дебошир проведёт в колонии строгого режима.


Александр Вест
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