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| | В лесу Таиланда обнаружили труп гражданина России

В лесу Таиланда обнаружили труп гражданина России

Сегодня, 11:14

Мертвый гражданин России находился в тропическом лесу более двух недель и только по истечении этого времени его обнаружили в Удонтхани на северо-востоке Таиланда 6 августа.

 

Информацию об этом сообщил посол РФ в королевстве Владимир Пронин. Сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего. Им оказался мужчина 1960 года рождения Владимир Фирсов. Полицейские связались с детьми умершего, проживающими в Тюмени. Они опознали тело отца. Погибший является выходцем Салехарда. Дипломатическое представительство России в Таиланде контролирует процесс расследования инцидента.

По предварительным данным, гражданин РФ мог погибнуть в результате насильственных действий неизвестных лиц. Россиянин планировал совершить много дел, радовался жизни и не страдал депрессией. Разбирательства этого происшествия продолжаются. По какой причине труп очутился в лесу неясно.


Домбровский Сергей
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