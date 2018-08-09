В лесу Таиланда обнаружили труп гражданина России

Мертвый гражданин России находился в тропическом лесу более двух недель и только по истечении этого времени его обнаружили в Удонтхани на северо-востоке Таиланда 6 августа.

Информацию об этом сообщил посол РФ в королевстве Владимир Пронин. Сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего. Им оказался мужчина 1960 года рождения Владимир Фирсов. Полицейские связались с детьми умершего, проживающими в Тюмени. Они опознали тело отца. Погибший является выходцем Салехарда. Дипломатическое представительство России в Таиланде контролирует процесс расследования инцидента.

По предварительным данным, гражданин РФ мог погибнуть в результате насильственных действий неизвестных лиц. Россиянин планировал совершить много дел, радовался жизни и не страдал депрессией. Разбирательства этого происшествия продолжаются. По какой причине труп очутился в лесу неясно.

Домбровский Сергей