Фигурант дела в Кемерово был экстренно госпитализирован

Мужчине предстоит реабилитация в психиатрической больнице.

Фигурант дела о масштабной пожаре, случившемся в одном из торговых центрах Кемерово, был экстренно госпитализирован. Данную информацию раскрыл Александр Мамонтов, являющийся экс-главой областного управления МЧС РФ. Мамонтов рассказал о том, что Андрей Брусин, выступавший в качестве начальника службы пожаротушения во время ликвидации возгорания в «Зимней вишне», в данный момент проходит экспертизу, на которой настоял следователь. Кроме того, Мамонтов настоял на предвзятости суда, заявив также о давлении следствия в ходе рассмотрения дела в суде.

После нервного срыва Брусин был направлен в психиатрическую лечебницу, а его супруга не обладает информацией о его текущем состоянии. Кроме того, супруга обвиняемого в халатности Андрея Брусина заметила, что ей не позволяют видеться с мужем, так как ей не удалось встретиться с ним в СИЗО даже после официального разрешения судьи. Жена Брусина намерена обратиться за помощью в российскую Генпрокуратуру и уже направила соответствующее письмо президенту РФ.

Александр Вест