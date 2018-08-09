В США облизанный собакой мужчина лишился обоих рук и ног

В его кровь попала бактерия, которая содержится исключительно в слюне домашнего питомца.

После контакта с животным у мужчины развилась редкая инфекция крови, которая, вероятнее всего, исходила от его собаки. В результате американец лишился обоих рук и ног. На данный момент он находится в больнице под бдительным присмотром врачей. Его состояние удалось стабилизировать.

Изначально Грег, именно так зовут пострадавшего мужчину, обратился в больницу, пожаловавшись на то, что, по его мнению, было обычным гриппом. Родные, однако, не верили в диагноз, ведь все тело мужчины покрыли синяки, будто его избили. Последующее тестирование подтвердило их опасения.

Оказалось, что мужчина заразился инфекцией от бактерий, идентифицированных как capnocytophaga и содержащихся в слюне собаки. Бактерии могут вызывать у людей с ослабленной иммунной системой тяжелые инфекции и распространяться через укусы или тесный контакт с зараженными собаками.

Пациенты, инфицированные данными бактериями, испытывают серьезные страдания от появляющихся по телу волдырей, покраснений, отеков, лихорадки, поноса, рвоты, головных болей, а также боли в мышцах и суставах.

Николай Офицеров