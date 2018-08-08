«Одержимую джинном» девушку шаман насиловал в пещере 15 лет подряд

Всё это время пленница провела вдали от солнечного света.

В Индонезии шаман насиловал в пещере девушку 15 лет подряд, полагая, что она одержима джинном. В издании The Guardian появились шокирующие подробности о пропавшей 15 лет назад девочке, которую не смогли найти родители, когда ей было всего 12 лет. В течение долгих лет заточения девушка провела в пещере недалеко от деревни Баджуган. Вступить в половые отношения со своей пленницей шаман отважился лишь, когда «одержимой» девушке исполнилось 17 лет, а сам он заверял её, что в нём живёт дух мальчика, с которым у неё ранее были романтические отношения.

Супруга сына 83-летнего шамана случайно узнала о таинственной пленнице своего зятя, рассказав шокирующую информацию правоохранителям. Заметим, девочку привели к шаману, чтобы тот её вылечил, а он заявил её родителям, что ребёнок направился в Джакарту, чтобы заработать денег, а сам скрывал свою пленницу, пользуясь её уязвимым положением. За свои преступления мужчине грозит как минимум 15 лет тюремного заключения.

Александр Вест