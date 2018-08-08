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| | Трёхтонную «пирамиду позора» в Самаре вновь похитили

Трёхтонную «пирамиду позора» в Самаре вновь похитили

Сегодня, 14:49

С помощью хитрого сооружения коммунальщики возвращали долги.

Представители компании «РКС-Самара» заявили о том, что неизвестные злоумышленники вновь похитили так называемую «пирамиду позора». Своеобразную трёхтонную фигуру в Самаре коммунальщики начали ставить напротив домов, в которых проживали самые заядлые должники, не желающие оплачивать коммунальные услуги. С помощью таких пирамид с надписями «Здесь живёт должник» «РКС-Самара» сумела всего за несколько месяцев вернуть более миллиона рублей разнообразных задолженностей, так как самарчане не желали, чтобы возле входа в их жилища стояли транспаранты со столь унизительными лозунгами.

Однако, очередную «пирамиду позора» вновь похитили неизвестные лица возле коттеджа одного из жителей города, который должен коммунальщикам около 45 тысяч рублей за канализацию и подачу воды. Представители «РКС-Самара» полагают, что похищение монумента было организовано владельцем особняка, а расследованием пропажи уже начали заниматься представители правопорядка.


Александр Вест
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