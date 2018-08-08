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| | В Кирове мужчина представился императором Леонидом I и поджёг грузовик, чтобы согреться

В Кирове мужчина представился императором Леонидом I и поджёг грузовик, чтобы согреться

Сегодня, 13:54

Неадекватный гражданин уверял, что он великий правитель.

 

В ряде соцсетей появился видеоролик, на котором неизвестный мужчина в Кирове объяснял, почему ему пришлось поджечь припаркованный рядом с проезжей частью грузовик. Гражданин не стеснялся видеосъёмки и представился оператору императором Леонидом I. Совершенно спокойно Леонид I рассказал, что очень замёрз, однако, эвакуатор, который он вызвал, не приехал, как и не остановился ни один водитель на трассе. Для того, чтобы согреться, мужчина попросту поджёг грузовой автомобиль, заявив, что ему жалко, как технику, так и его владельца. Множество пользователей не смогли сдержать смеха, услышав, что Леонид I поджигает вещи вокруг себя каждый раз, когда ему становится плохо.

Кроме того, мужчина пообещал, что будет поджигать всё вокруг до тех пор, пока «не сделают нормальную жизнь», а также, пока его не признают как великого правителя. Пребывая на заднем сиденье полицейского авто, Леонид I заявил, что император обиделся, а карой его послужит огонь. Почти все юзеры сразу же признали, что мужчина находился под действием каких-то психотропных веществ.


Александр Вест
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