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| | В больнице Мордовии пенсионерке пришлось ползти на третий этаж со сломанной ногой

В больнице Мордовии пенсионерке пришлось ползти на третий этаж со сломанной ногой

Сегодня, 12:10

В медучреждении был сломан лифт, с момента инцидента прошли сутки, а лифт так никто и не починил.

 

Telegram-канал Mash проинформировал о происшествии, случившемся в одной из поликлиник Мордовии. 70-летяя женщина повредила лодыжку и пришла в медучреждение, чтобы пройти осмотр у травматолога и наложить гипс. Лифт в больнице сломался, поэтому пенсионерке со сломанной ногой пришлось забираться на третий этаж, где находится кабинет врача, самостоятельно. На втором пролете лестничной клетки пожилую женщину заметили другие посетители больницы и помогли ей «доползти». Обратный путь с гипсом на ноге пенсионерка проделала сама. С момента инцидента прошли сутки, но лифт никто не собирается чинить.

 

Заведующая поликлиникой в Мордовии рассказала, что лифт сломался всего за день до инцидента. Почему его до сих пор не починили, или не перенесли кабинет травматолога на первый этаж, неизвестно. Россияне назвали произошедшее «бессмысленным и беспощадным российским фэншуем».


Виктория Озерова
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