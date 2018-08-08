В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Бузова скоро «ку-ку». Звезда Comedy Women Федункив пугает коллегу из «Дома-2» психбольницей «Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности Сексологи назвали болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом из-за его измены Фильм о чирлидерах оказался любимым у Меган Маркл В Кирове мужчина представился императором Леонидом I и поджёг грузовик, чтобы согреться Новая технология Google может вторгнуться в частную жизнь В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся» Смартфоны Galaxy J5 Prime и Galaxy Xcover 4 получат крупное обновление Бедный мальчик воссоздал игровую консоль из подручных материалов Учёные приблизились к созданию лекарства от болезни Альцгеймера и диабета второй степени Ученые: Физическая активность поможет пенсионерам снизить риск сердечных заболеваний
| | Сумасшедшая украинская бабка чуть не съела котёнка в киевском метро

Сумасшедшая украинская бабка чуть не съела котёнка в киевском метро

Сегодня, 11:38

Животное чудом удалось спасти благодаря прохожим. На лице женщины осталась кровь животного.

 

В киевской подземке немолодая нищенка продавала котят. На нее обратила внимание сотрудница общества защиты животных. Женщина попросила отдать ей котят бесплатно. В ответ на эти слова нищенка укусила домашнего питомца за лапу. Люди отреагировали на данный поступок и повалили злоумышленницу на землю, пытаясь вытащить бедное животное из зубов дамы. Применив силу гражданам удалось отнять жертву у обезумевшей женщины. В потасовку вмешалась полиция.

Нищенка пожаловалась правоохранителям на грубое отношение прохожих, которые обозвали её «сумасшедшей бабкой». Пострадавшего котенка отвезли к ветеринару. Он получил травму правого локтевого сустава. Животному назначили электрофорез на протяжении двух недель. Если бы обезумевшая дама вгрызлась в лапу коту на один миллиметр глубже, то он остался бы инвалидом на всю жизнь, она буквально чуть не откусила конечность. Животному дали кличку Логан. Активисты собирают деньги на его лечение. Одна процедура электрофореза стоит 125 гривен. Всего нужно собрать 1750 гривен.


Домбровский Сергей
Новости по теме
В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту
В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту

В Ростове-на-Дону ветеринары были шокированы мутировавшим котёнком, которого на свет произвела кошка породы сфинкс. У рождённого животного глаза были…

В Красноярске кошка со сломанным позвоночником охраняла своих котят
В Красноярске кошка со сломанным позвоночником охраняла своих котят

В Красноярске кошка с переломленным позвоночником всю зиму кормила и оберегала своих котят в заброшенном доме. Животному кто-то сломал хребет лопатой

Храбрый хаски спас семерых котят и стал их мамой
Храбрый хаски спас семерых котят и стал их мамой

Собака по кличке Беннер нашла в лесу брошенных умирать котят и заставила хозяйку приютить животных.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости