Сумасшедшая украинская бабка чуть не съела котёнка в киевском метро

Животное чудом удалось спасти благодаря прохожим. На лице женщины осталась кровь животного.

В киевской подземке немолодая нищенка продавала котят. На нее обратила внимание сотрудница общества защиты животных. Женщина попросила отдать ей котят бесплатно. В ответ на эти слова нищенка укусила домашнего питомца за лапу. Люди отреагировали на данный поступок и повалили злоумышленницу на землю, пытаясь вытащить бедное животное из зубов дамы. Применив силу гражданам удалось отнять жертву у обезумевшей женщины. В потасовку вмешалась полиция.

Нищенка пожаловалась правоохранителям на грубое отношение прохожих, которые обозвали её «сумасшедшей бабкой». Пострадавшего котенка отвезли к ветеринару. Он получил травму правого локтевого сустава. Животному назначили электрофорез на протяжении двух недель. Если бы обезумевшая дама вгрызлась в лапу коту на один миллиметр глубже, то он остался бы инвалидом на всю жизнь, она буквально чуть не откусила конечность. Животному дали кличку Логан. Активисты собирают деньги на его лечение. Одна процедура электрофореза стоит 125 гривен. Всего нужно собрать 1750 гривен.

Домбровский Сергей