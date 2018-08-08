В США религиозные родители специально заморили дочь голодом

Христианская пара из штата Мичиган, сильно уверовав в могущество Всевышнего, позволила Ему решать судьбу их 10-месячной дочери.

Сет Уэлч и его супруга Татьяна Фусори давно прославились в своём городе фанатичным отношением к религии. Они записывали ролики, где обвиняли людей в наплевательском отношении к христианству, развешивали провокационные постеры на деревьях и доставали соседей. По нераскрытым «религиозным причинам», родители перестали кормить и свою дочь.

Девочке не только не давали пищу, но существенно сократили количество воды. В итоге, малышка по имени Мария умерла из-за голода и обезвоживания. Согласно рассказам очевидцев, обнаруживших девочку, признаки истощения были явными. Родители тоже признались полиции, что заметили худощавость ребёнка за месяц до смерти, но не обратились за помощью, потому что не верили медиками и боялись гнева служб. Продолжая специально морить дочь голодом, родители убеждали себя, что «Господь верно вершит судьбы». Пара предстанет перед судом США 20 августа по обвинению в убийстве и насилии над детьми.

Елизавета Трюфель