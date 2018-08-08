Осквернившего Вечный огонь в Петербурге мужчину задержала полиция

Неадекватный гражданин решил избавиться от цветочных подношений.

В Санкт-Петербурге полиции пришлось задержать мужчину, осквернившего Вечный огонь. Гражданин в состоянии алкогольного опьянения вёл себя неадекватно, стараясь разбросать все цветы, которые люди подносили к Вечному огню, сопровождая свои действия громкими криками. Очевидцы заметили, что сперва мужчина вёл себя спокойно, однако, в какой-то момент просто сорвался и начал избавляться от цветов. Вскоре хулиган успокоился и просто стал сидеть у огня, подогревая возле него свои руки. К удивлению правоохранителей, мужчина не оказал сопротивления, мирно дожидаясь полицейских у Вечного огня.

По словам виновника данного инцидента, цветы не являются огнём, поэтому он хотел очистить мемориал от подношений, которые он счёл лишними. На хулигана может быть возбуждено уголовное дело, а по факту административного правонарушения уже был составлен протокол.

Александр Вест