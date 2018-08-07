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| | В Германии страшный пожар - пострадали не менее 40 человек

В Германии страшный пожар - пострадали не менее 40 человек

Вчера, 22:16

6 человек в крайне тяжелом состоянии доставили в ближайший госпиталь.

 

Инцидент зафиксирован на железнодорожной станции Зигбурга (Германия). В ходе происшествия пострадали порядка 40 человек и загорелось 8 жилых домой, около 6 пострадавших в критическом состоянии. Информацию сообщают в пресс-службе Zeit.

Предполагается, что искры, которые раскидывали колеса поезда, могли спровоцировать пожар. Еще вдобавок на улице невыносимо жаркая погода и высокий уровень засухи. В издании отметили, что время от времени в гаражах взрываются канистры с бензином.

К сожалению, пожарной службе не удалось устранить возгорание. Экстренная служба посоветовала плотно закрыть двери и ни в коем случаи не включать кондиционеры и вентиляторы.

Вчера, 6 августа, в итальянском городе Болонье зафиксирован сильный взрыв автоцистерны. В результате двое погибли и 145 человек пострадали.


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