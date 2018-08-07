В Черногории скоростной катер сбил российскую туристку

Инцидент произошел в Которском заливе. Пострадавшая была госпитализирована с кровотечением и переломом ребер. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

В Черногории в среду около 12:00 в поселке Прчань в Адриатическом море скоростной катер сбил российскую туристку. 28-летняя россиянка Ксения К. наслаждалась отдыхом в Которском заливе, когда на нее совершил наезд 36-летний черногорец Петар Ковачевич. Местный житель, который на катере следовал из Котора в Прчань, доставил пострадавшую на берег и вызвал медиков. Россиянку госпитализировали с кровотечением и переломом ребер, ей понадобилась операция. На данный момент жизни гражданки РФ ничего не угрожает. Черногорца задержали правоохранители до выяснения обстоятельств. Следователи опрашивают свидетелей, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Следует отметить, что в пресс-службе посольства РФ в Черногории пока не дали никаких комментариев. В ведомстве не знают ничего о происшествии.

Виктория Озерова