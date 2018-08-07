Следовавший в Москву из Туниса самолет поразила молния

Молния поразила воздушное судно, следовавшее по маршруту Монастир-Москва.

Это произошло 5 августа, но следы удара электрического заряда увидели лишь по прилету авиалайнера в аэропорт столицы России из Туниса. Во время технического осмотра специалисты заметили поврежденные заклепки на фюзеляже. Дабы избежать несчастных случаев решили попавшее под удар молнии воздушное судно не задействовать в ближайших перелетах.

Это не единственный случай, когда электрический заряд пражает в лайнер. В конце июля подобный инцидент произошел с самолетом авиаперевозчика Air Moldova. Воздушный транспорт перемещался из Кишинева в Петербург. После поражения молнией командир экипажа приказал вернуться в аэропорт.

В наше время самолеты выпускают с надежной защитой от молний. В результате удара пассажиры лайнера могут увидеть заряд в иллюминатор, но при этом они не ощутят боли. Молния попадает в самолет, но не проникает внутрь, а лишь скользит по его поверхности.

Домбровский Сергей