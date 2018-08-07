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| | Иосиф Кобзон успешно выписался из больницы

Иосиф Кобзон успешно выписался из больницы

Сегодня, 17:03

Некоторые СМИ по-прежнему рассказывают о смерти певца.

Лечащие врачи прославленного артиста Иосифа Кобзона сочли необязательным дальнейшее пребывание исполнителя в госпитале, успешно выписав звёздного пациента из больницы, передаёт РЕН ТВ. Ранее в ряде российских СМИ появилась информация о том, что артисту понадобилась срочная медицинская помощь с связи с ухудшением его здоровья, однако, подобные данные оказались ложными. Супруга депутата подтвердила, что внимание медработников её мужу понадобилось в ходе планового лечения, которое Кобзон проходил в ходе борьбы с онкологическим заболеванием. Напомним, некоторые издания и вовсе заявляли, что Иосиф Кобзон скончался, а вся информация о его смерти якобы хорошо скрывается от широкой общественности.

Коллега Кобзона по сцене Лев Лещенко рассказал журналистам, что его супруга Нелли в ходе телефонного разговора подтвердила, что состояние певца удалось стабилизировать, а сам Иосиф в данный момент чувствует себя хорошо.


Александр Вест
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