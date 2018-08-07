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| | В Челябинской области пьяный мужчина устроил погром в алкомаркете на полмиллиона рублей

В Челябинской области пьяный мужчина устроил погром в алкомаркете на полмиллиона рублей

Сегодня, 16:19

Причину своего поступка он впоследствии так и не смог объяснить правоохранителям.

 

Инцидент был зафиксирован правоохранительными органами Челябинской области. По их сведениям, пьяный житель Аши около 19 часов по местному времени ворвался в алкомаркет по улице Нелюбина. В торговой точке он устроил погром, который владелец оценил в полмиллиона рублей.

Полиция и бойцы вневедомственной охраны Росгвардии на место прибыли спустя четыре минуты. Они обнаружили пьяного мужчину, который брал с полок бутылки с алкогольной продукцией и громил ими витрины, кассовые аппараты и рекламные мониторы.

«Бойцы Росгвардии мужчину, находившегося в нетрезвом состоянии, задержали. Им оказался ранее не судимый молодой человек 1989 года рождения. Причину совершения своего поступка он объяснить не смог», - заявил в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сообщается, что задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Ожидается разбирательство по поводу случившегося.


Николай Офицеров
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