6-летний омич сбежал из детского сада и уехал домой на маршрутке

Воспитатели обнаружили, что ребенок исчез во время прогулки и тут же вызвали полицию.

7 августа в Омске в одном из детских садиков случилось непредвиденное – после прогулки воспитатели обнаружили, что бесследно исчез дошкольник. Сотрудники детского воспитательного учреждения вынуждены были немедленно сообщить об инциденте в полицию, поэтому в скором времени в садик прибыли сотрудники уголовного розыска, полицейские, инспектор по делам несовершеннолетних и участковый. Однако примерно через полчаса исчезнувшего ребенка у его дома заметили соседи.

Позже 6-летний омич рассказал, что сбежал из детского сада и уехал домой на маршрутке. В настоящий момент известно, что после самовольного ухода мальчика с ним не было совершенно никаких противоправных действий, однако эту информацию проверяют.

Недавно в Волгограде очевидцы сняли на видео побег из детсада 1,5-годовалого мальчика – ребенок вышел через открытую дверь и около 10 минут бродил у проезжей части. В садике пропажу ребенка заметили не сразу.