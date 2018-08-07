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| | В Норильске пес спас хозяина на даче от лап медведя

В Норильске пес спас хозяина на даче от лап медведя

Сегодня, 15:41

Хищник бесстрашно приблизился к дачным домикам в Норильске. Незваного гостя отогнал отважный пес.

 

Домашний питомец бросился на медведя и косолапому пришлось спасаться бегством. Хозяин звал своего любимца, опасаясь за его здоровье, но собака не слышала голоса человека и преследовала зверя до ближайших кустов. В итоге медведю удалось уйти, но он оставил отметину на теле пса. Собака повредила лапу и получила ранение в области шеи. Хищник ударил лапой домашнего питомца и нанес ему травму. Фактически пес спас своего хозяина на даче. Ролик с атакой косолапого выложили в Сети. Автор видео рекомендует владельцам земельных участков проявлять бдительность.

В последнее время в Норильске медведи стали более смелыми. Местные жители сами способствуют этому процессу, выбрасывая остатки пищи на свалку. В результате хищники приходят полакомиться туда и приближаются к жилищам людей. В краевом центре закрыли туристическую тропу «Столбов» по причине чрезмерной активности медведей.


Домбровский Сергей
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