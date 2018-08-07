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| | В Англии мужчина запер пса в машине в 35-градусную жару

В Англии мужчина запер пса в машине в 35-градусную жару

Сегодня, 15:19

Когда обеспокоение прохожие решили спасти бедное животное, хозяин пришел в бешенство.

В графстве Суррей в южной Англии французского бульдога владелец запер в автомобиле при температуре воздуха +35°C. Водитель пошел загорать на пляже четыре часа подряд, а для собаки оставил едва приоткрытое окно автомобиля. Пса заметили случайные прохожие, которые около часа ждали возвращения его хозяина и поили собаку через приоткрытое окно водой. Однако вода мало помогала животному, застрявшему в душном салоне автомобиля, поэтому люди решили разбить молотком стекло автомобиля.

Через три часа владелец машины вернулся, однако мужчина не столько радовался освобождению собаки, сколько разозлился, что из-за спасения пришлось повредить его автомобиль. На место происшествия была вызвана полиция, бульдога заставили вернуть владельцу. Полицейские посоветовали мужчине больше не оставлять животное в запертой машине.

Люди, решившие спасти пса, оправдывали свои действия тем, что животное болезненно выглядело, его дыхание стало сбивчивым. После освобождения собаки, ее отвели в тень, но ей все еще было плохо.


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