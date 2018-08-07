Почта приземлилась: Жесткая выгрузка посылок Почтой России в Инте попала на видео

Посылки просто вышвыривали из вагона на перрон возле железнодорожных путей.

На днях в Инте горожане стали свидетелями небрежного отношения к посылкам работников Почты России. Жесткая выгрузка коробок из вагона поезда попала на видео. Очевидцы опубликовали видео в Сети, которое вскоре начали бурно обсуждать недовольные Почтой России пользователи.

На видео отчетливо видно, как рабочие выкидывали доставленные посылки и пакеты прямо на платформу. Некоторые из коробок просто выталкивали ногами с вагона. Стоящему рядом мужчине просто так отдали в руки одну из коробок. Автор видеоролика отметил, что разгрузка заняла всего лишь несколько минут.

Пользователи возмутились варварским и небрежным отношением работников Новой Почты к посылкам клиентов, в которых могли содержаться хрупкие вещи. Юзеры заявили, что за подобные действия сотрудников почты нужно оштрафовать. «Доставлено с любовью», «Почта приземлилась», - юморят некоторые пользователи.









В компании успели опровергнуть свою причастность к произошедшему 5 августа. По словам представителя Почты России, из вагона разгружался коммерческий багаж в виде обуви ИП Макарычев, который доставлен в Инту из Москвы. В компании добавили, что почтовых посылок среди груза не было. Уточняется, что претензий со стороны ИП Макарычев нет, а груз прибыл в полном объеме.

Мирослава Донцова