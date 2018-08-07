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| | Скончался автор героев из «Каникулы в Простоквашино» Аркадий Шер

Скончался автор героев из «Каникулы в Простоквашино» Аркадий Шер

Сегодня, 14:02

Причиной его кончины послужила продолжительная борьбе с болезнью.

Сестра Аркадия Шера, ставшего автором многих героев из популярного мультипликационного фильма «Каникулы в Простоквашино», в своём Facebook-аккаунте сообщила о смерти своего знаменитого родственника, ушедшего из жизни в возрасте 84-х лет. По словам Светланы Суворовой, разместившей печальную информацию в Сети, Шер в течение долгого времени безуспешно боролся с тяжёлой болезнью, которую так и не сумел победить. В киностудии «Союзмультфильм» Аркадий Шер начал работать в далёком 1959 году, проявив свои развитые навыки рисования. Поднимаясь по карьерной лестнице, Шер сумел получить должность ассистента художника-постановщика, в после 20 лет работы на киностудии наконец дослужился до поста художника-постановщика.

Зрителям Аркадий запомнился по таким мультикам как «Приключения Васи Куролесова», «Академик Иванов», «Зима в Простоквашино», а также «Каникулы в Простоквашино», над всеми из которых он работал в содействии с режиссёром Владимиром Поповым. Кроме того, Шер стал автором книг «Попался волчок на крючок», «Тридесятые сказки» и некоторых других, выпустив также и сборник его воспоминаний под названием «Взгляд из окна». За свою долгую карьеру Шер успел поработать с примерно 40 мультфильмами. Отметим, Аркадию также довелось поработать и в качестве режиссёра над киноальманахом «Весёлая карусель». Сестра усопшего художника отметила, что при жизни Аркадий Шер отличался своим талантом и был весьма замечательным человеком.


Александр Вест
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