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| | В Петербурге в столовой арестовали священника-гея из Кузбасса

В Петербурге в столовой арестовали священника-гея из Кузбасса

Сегодня, 13:10

Священника нетрадиционной сексуальной ориентации Александра Хмелева арестовали за организацию неразрешенного властями Северной столицы России митинга.

 

Духовный служитель признался, что является геем еще с 2015 года. Из-за своих пристрастий в интимной близости ему пришлось переехать из Междуреченска в Петербург. В городе на Неве Хмелев сначала устроился официантом в местный ресторан. Сейчас священник служит в кельтской церкви Германии. Подозреваемого задержали по обвинению в нарушении законодательства РФ об организации акций протеста.

В 2015 году признание Хмелева в свое нетрадиционной сексуальной ориентации настоящим скандалом. На Кузбассе раскритиковали священника за его слова. Поэтому духовному служителю-гею пришлось срочно сменить место жительства. Некоторые люди начали говорить даже о необходимости жестокой расправы с Хмелевым. В итоге священник решил организовать демонстрацию участников ЛГБТ-сообщества.


Домбровский Сергей
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