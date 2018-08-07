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| | Звезда фильма «Такси» Сами Насери попал в НИИ Склифосовского после драки в Москве

Звезда фильма «Такси» Сами Насери попал в НИИ Склифосовского после драки в Москве

Сегодня, 12:14

У знаменитого актера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

 

Драка произошла в ночь на 5 августа. Звезда фильма «Такси» Сами Насери вместе с братом Ларби посетили ночной клуб в центре Москвы. Там у родственников произошла словестная перепалка с посетителем заведения. После чего соперники перешли к драке. Неизвестный нанес удар в лицо Сами Насери. В итоге актер обратился за помощью в НИИ Склифосовского. В больнице звезде кинокартины «Такси» сделали необходимые процедуры и отпустили домой. Журналисты обратились в клинику за информацией. Врачи подтвердили факт обращения Сами Насери в больницу.

Столичные сотрудники правоохранительных органов ничего не знают о потасовке знаменитости в московском клубе. Они отправили запрос в НИИ Склифосовского с целью выяснить, действительно ли актер обращался к медикам за помощью. Разбирательства по этому делу продолжаются.


Домбровский Сергей
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