В Новосибирске в руках школьницы загорелся и взорвался смартфон ZTE

Пострадавшая получила ожоги пальцев первой степени.

Неприятный инцидент произошел в Новосибирске. Смартфон китайской марки ZTE загорелся прямо в руках школьницы, когда та переписывалась в соцсетях. По словам пострадавшей, когда она открыла крышку гаджета, оттуда пошел дым, а батарея начала искриться и вздуваться. Школьница положила устройство на стол, после чего крышка смартфона отлетела, а дым распространился по всей комнате.

О случившемся рассказал в социальных сетях отец девочки, опубликовав фото сгоревшего смартфона. Мужчина поведал, что его дочь получила ожоги руки. Кроме того, инцидент сильно напугал братье и сестер девушки, которые находились в тот момент в комнате. Автор публикации отметил, что купленный в прошлом году телефон принадлежал китайской марке ZTE.

Напомним, подобный инцидент произошел с этой же маркой телефона в прошлом году. Смартфон ученика загорелся во время урока.

Мирослава Донцова