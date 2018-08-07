Женщина задохнулась в гробу во время религиозного ритуала для привлечения удачи

40-летняя жительница Южной Кореи стала жертвой собственной непредусмотрительности.

Инцидент произошел в населенном пункте Куми. Женщина решила вместе с двумя подругами провести религиозный ритуал для привлечения удачи. Ради изгнания злых духов им требовалось всю ночь находиться в гробах. Во время этого обряда одной из дам стало плохо, она сообщила об этом знакомым, но те посоветовали ей подождать до утра. В итоге кореянка задохнулась. Причиной стал воздухонепроницаемый гроб. Даме стало плохо, так как внутри было очень жарко и ей не хватало кислорода, чтобы дышать.

Три подруги являются участницами одного из новых религиозных течений, которые в последние два года набирают популярность в Южной Корее. Духовные учители обещали верующим быстрое решение материальных и психологических проблем. Для «изгнания бесов» требовалось применять нестандартные формы поклонения.

Домбровский Сергей